Afrique : Poutine ouvre la voie à un partage de technologies de pointe

La Russie propose aux pays africains intéressés de bénéficier de son expérience en matière de gestion publique numérique et de ses solutions technologiques avancées. En effet, le président russe Vladimir Poutine a formulé cette offre le mercredi 28 octobre 2026, lors du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, organisé à Moscou.

La coopération entre la Russie et les pays africains pourrait s’étendre davantage au secteur du numérique. À l’occasion du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, Vladimir Poutine a annoncé la disponibilité de son pays à partager ses acquis technologiques avec les États africains qui souhaitent en bénéficier.

« Je voudrais souligner que la Russie est prête à transmettre à ses amis africains nos compétences modernes et nos savoir-faire numériques de haute technologies », a affirmé le Président russe Vladimir Poutine.

Au-delà des solutions technologiques avancées, le dirigeant russe a également mentionné que la Russie dispose d’un système de gestion publique performant fondé sur des technologies modernes. Il a affirmé que la Russie était disposée à partager ses expériences.

« La Russie possède une solide expérience dans l’utilisation des technologies de l’information dans le domaine de la gestion publique. Nous pourrions partager nos acquis et nos pratiques avec les pays africains intéressés. Je peux vous assurer que nous avons effectivement mis en place des systèmes très performants en l’espèce à la base de technologies modernes« , a-t-il indiqué.

L’annonce intervient pendant le troisième sommet Russie-Afrique et son Forum économique et humanitaire, organisés les 28 et 29 octobre 2026 à Moscou. Les discussions portent notamment sur les technologies, l’innovation et les moyens de développer la coopération entre la Russie et les pays africains.