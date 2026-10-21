Afrique: un navire militaire russe lourdement armé débarque après une longue traversée

Avec le déclenchement du conflit en Ukraine, la Russie a multiplié des initiatives pour nouer de nouveaux partenariats notamment en Afrique. D’après des sources concordantes, un navire de la marine russe a accosté ce mardi 20 octobre en Namibie, au terme d’une traversée de 7 jours.

Le Perekop, le nom du navire est un bâtiment-école de la flotte russe. Il est arrivé dans le port de Walvis Bay dans le cadre d’une expédition maritime autour de l’Afrique et de la méditerranée. Ce voyage de plusieurs jours est une sorte de formation au cours duquel des élèves-officiers s’exercent en conditions réelles de navigation.

Plus de 3334 km en sept jours

On apprend qu’avant d’atteindre la Namibie, le navire russe a parcouru près de 3334 kilomètres, en naviguant dans les eaux des océans Indien et Atlantique. Durant cette traversée, les élèves officiers ont appris à tracer des routes à partir des instruments de bord. Ils ont aussi travaillé sur les techniques de franchissement des détroits et des passages étroits.

De plus, la formation comprend des exercices sur le fonctionnement général du navire et les procédures à appliquer en cas d’urgence. Ce voyage doit permettre aux jeunes officiers russes de mettre en pratique les connaissances acquises dans les établissements militaires russes. À Walvis Bay, en Namibie une cérémonie d’accueil avec des représentants russes pour accueillir l’équipage du Perekop. La Namibie est une escale pour le Perekop.

Selon des sources bien introduites, le périple du navire va se poursuivre jusqu’en décembre. Le bâtiment va traverser quatre océans, 14 mers et près de 23 détroits. D’autres pays africains figurent sur la liste d’escale du navire russe. Il s’agit des Seychelles, de la Tanzanie et du Mozambique. La Russie continue d’affiner sa stratégie de diversification d’alliance en plein conflit avec l’Ukraine et en pleine recomposition du paysage géopolitique international et l’Afrique possède une place particulière dans cette stratégie.