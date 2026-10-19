Aliko Dangote préfère risquer la prison plutôt que perdre son téléphone

Aliko Dangote n’est plus à présenter. Les prises de parole de l’homme le plus riche d’Afrique valent leur pesant d’or. Ce 19 Octobre, À Lagos, au cours d’un événement dédié à son plan Vision 2020, Dangote a expliqué l’importance qu’il accorde à son téléphone portable.

Dangote a notifié qu’il préfère se retrouver en prison plutôt que d’être privé de son téléphone portable. Durant son intervention, Il dira que son répertoire compte plus de 13 000 contacts et qu’il utilise le même numéro depuis une vingtaine d’années. « Je pense qu’il serait plus facile de m’envoyer en prison que de me confisquer mon téléphone » a déclaré l’homme d’affaires.

Un répertoire de plus de 13 000 contacts

Le répertoire téléphonique d’Aliko Dangote contiendrait donc près de 13000 contacts. Ce chiffre donne une idée du nombre de personnes avec lesquelles le patron de la raffinerie Dangote a noué des relations au fil des ans. Le milliardaire a aussi expliqué qu’il possède le même numéro de téléphone depuis l’année 2000. On ne devient pas l’homme le plus riche d’Afrique par hasard.

Le magnat nigérian déclare qu’il n’est pas dans ses habitudes de bloquer les gens. Ainsi de nombreuses personnes ont le privilège d’avoir le numéro de téléphone de Dangote dans leur répertoire. Au fil des années, Aliko Dangote a construit un incroyable empire avec des activités diversifiées dans le ciment, les engrais, l’agroalimentaire et maintenant le raffinage du pétrole.

Avec un tel portefeuille d’activités, on comprend comment Aliko Dangote arrive à gérer un répertoire avec près de 13000 contacts. Pour Aliko Dangote, le téléphone représente bien plus qu’un simple outil de communication c’est une véritable matrice qui contient des données stratégiques pour la bonne marche de ses activités.