Allemagne : le « Nid d'aigle » d'Hitler en flammes, 200 secouristes mobilisés à Berchtesgaden

Un incendie a éclaté dans la nuit du 23 au 24 octobre 2026 au Kehlsteinhaus, le « Nid d’aigle » d’Adolf Hitler, à Berchtesgaden, en Bavière. En effet, dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 octobre 2026, en Allemagne, le Kehlsteinhaus, connu comme le « Nid d’aigle » d’Adolf Hitler, a pris feu à Berchtesgaden, en Bavière. Les secours ont dû lutter dans des conditions très difficiles : « On ne peut entrer dans le bâtiment qu’avec un appareil respiratoire lourd », a expliqué la porte-parole de la police, Lisa Maier. Une personne a par ailleurs été interpellée, mais la police reste prudente : « La question de savoir si cette personne est liée à l’incendie fait actuellement l’objet d’enquêtes de la police judiciaire ».

Selon la police de Haute-Bavière, un détecteur de fumée a déclenché l’alerte vers 21 h 50. Les pompiers ont aperçu de hautes flammes avant même d’arriver sur place et environ 200 secouristes ont ensuite été engagés, sur un site perché à plus de 1 800 mètres d’altitude, ce qui complique l’accès des véhicules. Peu après le début du feu, « une personne suspecte est entrée dans le viseur des enquêteurs », ont précisé les policiers. La police judiciaire de Traunstein a repris l’enquête, mais la cause du sinistre reste inconnue. « Les enquêtes de la police judiciaire sont en cours », a simplement dit Lisa Maier.

Un bâtiment offert à Hitler pour ses 50 ans

Pour rappel, le Kehlsteinhaus a été construit en 1937 et 1938 sur l’Obersalzberg, dans une zone alors fermée au public et réservée au dirigeant nazi. Il lui a été offert pour ses 50 ans, en 1939 mais ce n’était pas sa résidence. Toutefois le bâtiment était destiné aux réceptions et ne comptait aucune chambre et Hitler n’y est venu que très rarement. Et pour cause, il vivait au Berghof, situé plus bas sur la montagne et démoli dans les années 1950. Le Kehlsteinhaus est aujourd’hui classé monument historique et il accueille un restaurant et attire de nombreux visiteurs chaque année.