Après l'Inde, le Bénin fait tomber Taipei et file en quarts du Mondial scolaire U18

Après son impressionnante victoire contre l’Inde (27-0), le Bénin poursuit son parcours à la Coupe du monde de football scolaire U18 en Chine. En effet, les Guépards scolaires ont éliminé Taipei aux tirs au but, jeudi 22 octobre 2026, pour décrocher leur billet pour les quarts de finale.

Le Bénin poursuit son aventure au Mondial scolaire U18. À Suzhou, les jeunes footballeurs béninois ont franchi un nouveau cap en venant à bout de Taipei à l’issue d’une séance de tirs au but remportée 4-3. Après avoir écrasé l’Inde (27-0) en phase de groupes, les jeunes Béninois ont dû batailler davantage contre Taipei pour poursuivre leur parcours dans la compétition.

En effet, les Guépards scolaires avaient largement dominé leurs adversaires indiens sur le score de 27-0, lors de leur précédente sortie dans la compétition. Avec cette victoire, ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Cependant, le duel contre Taipei s’est révélé beaucoup plus disputé, obligeant les Béninois à puiser dans leurs ressources pour poursuivre leur parcours.

John Ethan Hountinmé a rapidement donné l’avantage au Bénin en transformant un penalty dès la 7e minute. Les jeunes Guépards ont ainsi idéalement lancé la rencontre. Onze minutes plus tard, Carlos Junior Fanou a permis à son équipe de reprendre l’avantage, portant le score à 2-1 à la 18e minute.

Toutefois, Taipei n’a pas renoncé puisque la formation adverse est revenue au score à la 57e minute, ramenant les deux équipes à égalité (2-2). Malgré les tentatives de part et d’autre, aucune n’a réussi à faire la différence avant la fin du temps réglementaire. Il a donc fallu recourir aux tirs au but pour départager les deux sélections.