Après Poutine, Trump renforce la défense antiaérienne de sa résidence

Deux des personnalités les plus influentes de la planète à savoir Donald Trump et Vladimir Poutine ont décidé de renforcer la protection de leurs résidences face aux risques d’attaques aériennes. Aux USA, comme l’ont relayés divers médias locaux, des systèmes de défense équipés de missiles Stinger ont été installés à proximité de la résidence de Trump à Mar-a-Lago en Floride. En Russie, le 26 Octobre dernier, on apprenait que 16 nouvelles tours destinées à accueillir des équipements antiaériens ont été construites autour du domaine de Vladimir Poutine à Valdaï.

Les médias américains ont donné des détails sur le renforcement du dispositif sécuritaire chez Trump. Ainsi, deux systèmes de défense antiaérienne ont été positionnés sur une barge installée dans le canal Intracoastal Waterway près de la propriété présidentielle. D’après des sources concordantes, il s’agit de systèmes Avenger, conçus pour neutraliser des menaces de type aériennes à basse altitude.

Vaut mieux prévenir que guérir

Le haut commandement de l’armée américaine a confirmé le déploiement de ce dispositif à Mar-a-Lago. Le service de sécurité de Donald Trump a jugé bon d’acquérir ce système afin de parer à toute éventualité, notamment une attaque de drone. En Russie également, le service de sécurité de Vladimir Poutine n’a pas fait dans la dentelle. D’après les médias russes, en plus des 16 nouvelles tours de défense aérienne qui ont été construites autour de la résidence de Vladimir Poutine, on note les ajouts de plus de 50 positions de défense réparties de manière stratégique.

Les différents dispositifs ont été placés dans un rayon de 50 kilomètres autour de la résidence du chef du Kremlin. Là aussi, le but ultime est de prévenir toutes menaces aériennes. Deux des dirigeants les plus puissants de la planète ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour renforcer leur sécurité. Quel est le message que le grand public doit comprendre derrière ça ?