Après son retrait de la course à l’ONU, Macky Sall pourrait viser la présidence de l’OIF

Au cours de la semaine écoulée, l’ancien président sénégalais Macky Sall a retiré sa candidature de la course au siège de Secrétaire Général de l’ONU. Cependant, selon les informations diffusées par le média Africa Intelligence, Macky Sall pourrait bientôt annoncer sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Toujours selon Africa Intelligence, même si l’ex président dispose déjà de soutiens, son éventuelle entrée dans la course devra faire face à certaines réalités. En effet, Macky Sall se lancera avec un train de retard.

Quelles sont les chances de Macky Sall ?

Depuis quelques mois, Macky Sall avait intensifié son lobbying afin de donner du poids à sa candidature pour le oste de SG de l’ONU. Mais Le 17 octobre, il a annoncé qu’il renonçait à sa candidature à la tête de l’ONU après un vote organisé au Conseil de sécurité. Les résultats étaient mitigés et Macky Sall a préféré jeté l’éponge

Après ce couac, l’ancien dirigeant du Sénégal serait dans les starting-blocks pour canditer au poste de Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Le média notifie que Sall pourrait officialiser sa volonté de briguer la direction de l’OIF dans les jours à venir. Le vote se tiendra au cours du sommet prévu au Cambodge, les 15 et 16 novembre.

Même si il est pleinement motivé, Macky Sall va faire face à un handicap car il va déposer sa candidature en retard alors que les autres concurrents ont déjà affûtés leurs armes et sont en campagne depuis plusieurs mois maintenant. Rappelons que la date limite des soumissions avait été fixée pour le 15 mai 2026. Malgré cet obstacle, il semblerait que Macky Sall soit confiant car il compterait sur de nombreux soutiens. Cette donnée va-t-elle faciliter la candidature de l’ancien président ? On le saura dans les jours à venir.