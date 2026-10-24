Assemblée nationale du Bénin : trois dossiers attendent les députés ce lundi 26 octobre 2026

Les députés béninois se retrouvent ce lundi 26 octobre au Palais des Gouverneurs, à Porto-Novo, pour examiner trois dossiers, dont le projet de Code de la route et le rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou.

La deuxième session ordinaire de l’année 2026 entre dans une nouvelle phase à l’Assemblée nationale du Bénin. En effet, une séance plénière est programmée ce lundi à 10 heures au Palais des Gouverneurs, à Porto-Novo, à l’initiative du président de l’institution, Joseph Djogbénou avec trois points à l’ordre du jour, avec des enjeux institutionnels, législatifs et juridiques.

Le premier concerne le rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale pour la période du 22 avril au 30 septembre 2026. Le projet de Code de la route constitue le deuxième dossier attendu. Son examen en plénière intervient après plusieurs travaux préparatoires. Pour rappel, le 20 octobre, les députés ont participé à un séminaire d’appropriation du texte à Grand-Popo. Le lendemain, à l’ouverture de la session, la commission parlementaire chargée des Lois a engagé son étude en présence du ministre des Transports, Georges Alé.

Le troisième point porte sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord instituant la Facilité africaine de soutien juridique. Ce dossier complète un ordre du jour qui dépasse les seules questions nationales.

La convocation a été annoncée dans un communiqué radio daté du 22 octobre et signé par le secrétaire général administratif, Christel Fourier Donkpégan. La séance doit ainsi marquer une nouvelle étape des travaux de la 10e législature.