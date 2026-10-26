Attaquée par un léopard, une soigneuse de zoo entre la vie et la mort aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, une soigneuse animalière du Safaripark Beekse Bergen se trouve dans un état critique après avoir été attaquée par un léopard de Perse. Malgré une intervention chirurgicale, ses chances de survie sont jugées très faibles.

Une soigneuse animalière expérimentée lutte pour sa survie après une attaque survenue samedi matin au Safaripark Beekse Bergen, à Hilvarenbeek, aux Pays-Bas. En effet, la victime a subi de graves blessures à la tête et au cou après avoir été attaquée par un léopard de Perse.

La soigneuse a été opérée samedi, quelques heures après l’attaque, mais malgré le bon déroulement de l’intervention, son état reste très préoccupant et ses chances de survie sont jugées très faibles. Lors de son évacuation par hélicoptère vers l’hôpital, elle était encore consciente, selon les premiers comptes rendus.

L’incident s’est produit dans l’espace où se trouvaient deux léopards de Perse mâles. La soigneuse travaillait seule dans cet enclos lorsque des collègues ont entendu ses appels à l’aide par talkie-walkie. Un autre employé s’est alors précipité sur les lieux pour lui porter secours.

Par ailleurs, le parc explique que des protocoles de sécurité prévoient normalement une séparation entre les employés et les grands prédateurs. Martin van Hees, responsable des soins aux animaux, a indiqué que la situation avait pris une tournure inhabituelle la soigneuse était entrée dans une zone accessible aux félins. En l’absence de caméras dans l’enclos et compte tenu du fait qu’elle travaillait seule, les circonstances exactes de l’incident restent à éclaircir.

Une enquête ouverte, le parc maintenu ouvert

L’Inspection du travail néerlandaise et la direction du Safaripark Beekse Bergen ont ouvert des enquêtes afin de comprendre comment l’attaque a pu se produire et d’examiner les conditions de sécurité. Le parc a également précisé que le léopard ne serait pas euthanasié puisque, selon ses responsables, l’animal a manifesté un comportement naturel de prédateur.

En outre, la direction a exprimé son soutien à la famille de la victime ainsi qu’à ses collègues et a également demandé au public de respecter la vie privée de ses proches. Selon les informations publiées par NL Times, la soigneuse travaille au parc depuis de nombreuses années et entretient un lien étroit avec les animaux et l’établissement.