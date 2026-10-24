Attaques de Trappes : les confidences d’une connaissance du suspect sur ses idées politiques

Une connaissance de Kévin T., suspecté dans les attaques survenues à Trappes et à La Verrière, témoigne sur ses convictions politiques et les propos qu’il tenait en privé. Interrogée par RMC, elle décrit un homme dont les opinions l’ont progressivement inquiétée.

Kévin T., âgé de 39 ans et originaire de Plaisir, a passé la nuit en garde à vue après les attaques survenues dans les Yvelines. Alors que le Parquet national antiterroriste s’est saisi de l’enquête, une femme qui le connaît depuis plus de dix ans a accepté de témoigner auprès de RMC.

Nadège, qui l’a rencontré par l’intermédiaire d’amis communs, explique avoir eu du mal à croire à son implication présumée. En effet, elle dit l’avoir rencontré plusieurs fois par an et l’avoir toujours trouvé sympathique, malgré des convictions politiques qu’il ne cachait pas.

« Ça m’a sidéré. J’ai vraiment eu du mal à y croire. Et en même temps, j’avais un pressentiment. Je me suis dit, non, c’est pas lui, c’est pas possible. Et quand j’ai vu la photo, je l’ai reconnue. Et là, ça a été le choc, en fait. » avant de poursuivre : « Je ne savais pas qu’il y avait autant de haine en lui. Je me suis toujours dit, oh, ce gars, comme la majorité des Français, qui en a ras le bol, ça me fait clairement très, très peur. »

Des opinions politiques assumées

Selon Nadège, le suspect exprimait ouvertement ses préférences politiques et tenait des propos hostiles aux immigrés. Elle rapporte notamment : « Son tiers, c’était plutôt contre des personnes racisées. Il n’a jamais caché qu’il votait à l’extrême droite. Ce qu’il nous disait, c’était vraiment que ras le bol de ces immigrés, de ces gens des quartiers qui commettent des incivilités. Voilà, c’était son discours. »