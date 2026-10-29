Attentat de Trappes : trois jours avant, Kevin T aurait aspergé un homme de gaz lacrymogène

Trois jours avant l’attentat de Trappes, dans le département des Yvelines, Kevin T, l’auteur de l’attaque aurait été impliqué dans une violente agression contre un homme noir. D’après des informations livrées par le média, Mediapart, le suspect serait sorti de son véhicule alors qu’il travaillait, avant d’asperger le visage de sa victime avec du gaz lacrymogène. Par la suite, l’homme s’est acharné sur sa victime en lui portant plusieurs coups.

L’agresseur aurait ensuite été interpellé par les forces de l’ordre. Les faits rapportés par Mediapart se seraient déroulés le 20 octobre dernier, soit trois jours avant l’attaque fatidique du 23 octobre. Médiapart n’a pas dévoilé les circonstances précises de leur altercation. Pour le moment, les suites judiciaires de cette première affaire restent à établir .