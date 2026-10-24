Ballon d’Or 2026 : Gavi encense Mbappé mais mise sur Lamine Yamal

Dans un entretien accordé à RMC Sport et DAZN avant le Clasico prévu ce dimanche 25 octobre, Gavi a affiché son soutien à Lamine Yamal pour le Ballon d’Or 2026. Le milieu du FC Barcelone a également salué le talent de Kylian Mbappé, qu’il considère comme l’un des meilleurs joueurs du monde.

Le nom du prochain lauréat du Ballon d’Or sera dévoilé ce lundi 26 octobre 2026. Parmi les candidats évoqués figure Lamine Yamal, que son coéquipier au FC Barcelone, Gavi, espère voir succéder à Ousmane Dembélé. Cependant, le milieu espagnol n’a pas caché son admiration pour Kylian Mbappé, l’attaquant du Real Madrid.

Deuxième du Ballon d’Or 2025 derrière Ousmane Dembélé, Lamine Yamal avait déjà marqué les esprits lors de la précédente édition. Ainsi, Gavi espère le voir franchir une nouvelle étape en remportant cette distinction individuelle en 2026.

Gavi salue les performances de Mbappé

Dans cet entretien, Gavi a également évoqué les performances de Kylian Mbappé, à quelques jours de l’affrontement entre le FC Barcelone et le Real Madrid. L’attaquant français s’est illustré à plusieurs reprises face au club catalan. Pour autant, le milieu espagnol estime que l’absence de titres collectifs ne remet pas en cause la valeur de ses prestations individuelles.

« Mbappé marque énormément de buts. Mais il n’a pas eu la chance de remporter des titres. Cela ne veut pas dire pour autant que Kylian Mbappé n’est pas le joueur qu’il est : c’est l’un des meilleurs joueurs du monde et il le démontre constamment. Celui qui ne veut pas le voir est aveugle, non ? », a d’abord affirmé Gavi.

Le joueur du FC Barcelone a poursuivi ses éloges en soulignant l’importance du contexte collectif dans les résultats d’un footballeur.

«C’est un joueur exceptionnel et très dangereux. Je pense qu’au final, les titres dépendent aussi du contexte de l’équipe et des coéquipiers. Cela ne signifie donc pas qu’il a réalisé une mauvaise saison, ou une saison moins bonne que celle d’autres joueurs. Je pense qu’il a fait une saison exceptionnelle. »

Gavi rend hommage à Dembélé

Le milieu espagnol est également revenu sur le sacre d’Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’Or 2025. Il a exprimé sa joie après la victoire du Français, avec lequel il entretient une relation amicale. « C’est mon frère, j’ai une très bonne relation avec lui. Il a remporté le Ballon d’Or et j’étais vraiment très heureux pour lui, parce que c’est quelqu’un qui l’a toujours mérité et en qui j’ai toujours eu confiance », a-t-il déclaré.