Ballon d'or 2026 : Harry Kane devient le premier Anglais à soulever le trophée depuis Michael Owen en 2001

Devant son public, au cœur du London Palladium, Harry Kane a écrit la plus belle page de sa carrière ce lundi 26 octobre 2026 en étant couronné Ballon d’Or. Au terme d’une saison d’une efficacité chirurgicale sous le maillot du Bayern Munich et de la sélection anglaise, l’attaquant de 33 ans obtient la récompense ultime après des années de constance au plus haut niveau.

Les chiffres empilés par le capitaine des Three Lions ont fait pencher la balance en sa faveur. Avec un total de 73 buts inscrits toutes compétitions confondues, Harry Kane a porté l’attaque bavaroise et internationale vers des sommets d’efficacité. Ce triomphe individuel intervient au terme d’une soirée riche en suspense, alors que l’affichage progressif du classement des places 11 à 30 montrait la concurrence de cette édition.

Son compatriote Jude Bellingham a été classé 11ᵉ, juste devant le jeune défenseur barcelonais Pau Cubarsí (12ᵉ). Le latéral parisien Achraf Hakimi occupe le 13ᵉ rang, devançant Vitinha (14ᵉ), Declan Rice (15ᵉ), Ferran Torres (16ᵉ), Vinícius Júnior (17ᵉ) et Marc Cucurella (18ᵉ). Les positions de Willian Pacho (20ᵉ), Lautaro Martínez (22ᵉ), Marquinhos (25ᵉ) et Sadio Mané (30ᵉ) témoignaient également du niveau relevé des prétendants.

Vingt-cinq ans d’attente brisés au London Palladium

En devançant la jeunesse de Lamine Yamal et la régularité de Kylian Mbappé, Harry Kane brise une longue disette pour le football britannique et devient le premier Anglais sacré depuis Michael Owen. Une consécration teintée d’émotion pour un attaquant d’exception dont le sens du devoir et du leadership est enfin récompensé par la plus haute distinction du football mondial.