Ballon d’Or 2026 : Mbappé a frôlé le sacre, les révélations de Vincent Garcia

Deuxième du Ballon d’Or 2026 derrière Harry Kane, Kylian Mbappé a vu le trophée lui échapper au terme d’un scrutin disputé. Après la cérémonie organisée à Londres, Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, est revenu sur le déroulement du vote et la bataille entre les deux attaquants.

Kylian Mbappé est passé tout près de son premier Ballon d’Or. En effet, lors de la cérémonie organisée lundi soir à Londres, l’attaquant français a obtenu la deuxième place du classement, son meilleur résultat depuis le début de sa carrière. Cependant, le trophée individuel lui a échappé au profit de Harry Kane, récompensé après une course qui s’est jouée à très peu de points.

Le classement final place ainsi l’attaquant anglais du Bayern Munich en première position, devant le Français du Real Madrid avec Lamine Yamal qui complète le podium. Si ce résultat confirme la place de Mbappé parmi les principaux prétendants à la distinction, il révèle également un scénario que le public ne connaissait pas pendant la période de vote.

Mbappé longtemps en tête du scrutin

Après la cérémonie, Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, a apporté des précisions sur le déroulement du scrutin au micro de La Chaîne L’Équipe. Il a notamment expliqué que le Français avait occupé la première place pendant une grande partie du mois consacré aux votes, avant que Harry Kane ne remonte progressivement.

« Durant le mois de vote, Kylian a mené la course et Kane a fini par revenir », a déclaré Vincent Garcia.

Le responsable de France Football a ensuite détaillé ce qu’il observait pendant cette période : « Et en plus, le classement, j’ai le temps de m’y préparer parce que je le vois évoluer au cours du mois de vote. Et donc je le vois évoluer. Et là, je le voyais évoluer, donc Kylian a longtemps mené la course et Harry Kane est revenu. Et ça s’est joué au final à vraiment très très peu de points. Donc j’avais eu le temps d’anticiper un petit peu le résultat. »

Un vote encore tenu secret

Vincent Garcia a précisé qu’il ne souhaitait pas dévoiler son propre choix avant la publication du magazine prévue samedi. « Voilà, j’ai voté pour quelqu’un qui n’a pas gagné. Et je trouve qu’il le méritait aussi. Mais vous verrez, samedi. »