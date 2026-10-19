Ballon d’Or 2026 : Thierry Henry s’apprête à vivre une première à Londres

Les aficionados du ballon rond attendent avec impatience la cérémonie du Ballon d’Or, qui va se tenir le 26 octobre prochain à Londres. À ce titre, la légende des Bleus, Thierry Henry, s’apprête à vivre un moment mémorable. En effet, celui qui a fait les beaux jours d’Arsenal et du FC Barcelone a été choisi pour présenter la cérémonie du Ballon d’Or 2026 aux côtés de Kate Scott. Les deux personnalités interviennent sur la chaîne CBS Sports.

L’annonce a été faite ce lundi 19 octobre par les organisateurs. Figure incontournable du football français, Thierry Henry va ainsi prendre part à l’une des soirées les plus attendues du calendrier footballistique. Titi va succéder à Ruud Gullit et Didier Drogba, qui avaient assuré la présentation de précédentes éditions.

Cette nomination représente une nouvelle étape pour l’ex-goleador du FC Barcelone.

Le retour de Thierry Henry à Londres

Après avoir raccroché les crampons, il a entamé une belle carrière de chroniqueur. Avec sa science du football, il livre des analyses pointues qui font le régal des fans du ballon rond. Présentement, Thierry Henry est l’une des voix les plus audibles du paysage audiovisuel footballistique. Avoir donc l’opportunité d’animer la cérémonie du Ballon d’Or est une suite logique pour le champion du monde 98. Le choix de Londres pour la cérémonie donne aussi une dimension particulière à cette nomination.

Henry est une légende absolue à Arsenal. Il possède sa statue au niveau de l’Emirates Stadium et il est considéré par les fans comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire des Gunners. La cérémonie se déroulera en quelque sorte dans l’antre de la légende. Thierry Henry aura l’opportunité d’annoncer le nom du joueur qui va succéder à Ousmane Dembélé. L’édition 2026 du Ballon d’Or est l’une des plus indécises de ces dernières années. Aucun favori ne se détache clairement et il faudra attendre le jour J pour connaître le verdict.