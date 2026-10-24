Ballon d’Or : Cristiano Ronaldo devance Messi dans un classement malgré ses huit trophées

Malgré ses huit Ballons d’Or, Lionel Messi se retrouve derrière Cristiano Ronaldo dans un classement statistique qui prend en compte les performances des joueurs au fil des éditions.

La rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se mesure habituellement au nombre de trophées remportés, aux buts inscrits et aux records établis. Cependant, une étude statistique consacrée à l’histoire du Ballon d’Or propose une autre manière de comparer les deux légendes du football mondial. En effet, selon les résultats présentés par Santi García Cremades, Cristiano Ronaldo occupe la première place du classement individuel avec 460 points, contre 450 pour Lionel Messi.

Une méthode différente pour comparer les deux stars

Contrairement au palmarès traditionnel, cette étude prend en compte les positions obtenues par les joueurs lors des différentes éditions du Ballon d’Or. Chaque place rapporte un certain nombre de points, ce qui permet de mesurer leur régularité au fil des années.

Ainsi, les performances répétées et les places obtenues dans les classements annuels contribuent au total final. Cependant, Lionel Messi conserve l’avantage au nombre de Ballons d’Or remportés avec huit trophées, contre cinq pour le portugais Cristiano Ronaldo. Par ailleurs, l’argentin affiche également une moyenne de points par participation supérieure à celle de son rival, selon les résultats rapportés.