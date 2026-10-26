Ballon d’Or : Lamine Yamal 1er et Mbappé 6e selon le CIES

Ce Lundi 26 octobre les fans de football connaîtront le successeur d’Ousmane Dembélé dans la quête du ballon d’or. L’édition 2026 est l’une des plus indécises de ces dernières années avec plusieurs favoris qui ont de solides arguments à faire valoir. A quelques heures de la cérémonie, l’Observatoire du football (CIES) a livré son classement. Dans ce classement, Lamine Yamal arrive premier et devance Michael Olise et Harry Kane. Chose surprenante, Kylian Mbappé n’occupe que la sixième place.

Comment le CIES a élaboré son classement ? L’organisme s’est appuyé sur une méthodologie qui prend en compte trois critères que sont : les performances des joueurs dans huit domaines de jeu, la qualité des matchs disputés et les résultats obtenus. Suite à cette évaluation, le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal s’est distingué de ses concurrents.

Lamine Yamal, le favori ultime ?

Le champion du monde devance Michael Olise et Harry Kane, deux joueurs du Bayern Munich. On note également la présence remarquée de Lionel Messi qui figure dans le haut du classement, à la quatrième position. Désiré Doué, la pépite du Paris Saint Germain se classe 5e. La superstar du Real Madrid, Kylian Mbappé arrive, quant à lui, au sixième rang. La position du champion du monde 2018 peut laisser songeur quand on sait qu’il a régulièrement été cité dans le top 3 des favoris pour l’obtention du Ballon d’Or. En outre, l’attaquant du Real Madrid n’aurait pas coché divers critères retenus par le CIES. On note d’autres surprises dans le classement du Ballon d’Or.

Dans le top 10, des joueurs comme Désiré Doué ou Rodri sont présents alors qu’ils sont absents de la liste officielle des nommés au Ballon d’Or 2026. L’Observatoire du Football estime que leurs performances leur permettent de figurer parmi les joueurs les mieux classés par le CIES. On note donc à ce niveau deux approches différentes dans les critères de sélection du CIES et les règles de France Football. Pour le CIES, Lamine Yamal est le vainqueur du Ballon d’Or mais comme nous l’avons indiqué plus haut, les critères de France Football sont différents. Le suspense est total et il faudra attendre l’intervention de Thierry Henry qui sera chargé d’annoncer le nom du vainqueur du trophée individuel le plus prestigieux du football.