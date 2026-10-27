Ballon d’Or : Lamine Yamal affirme que son "heure viendra"

Ce lundi 26 octobre, Harry Kane a remporté le Ballon d’Or devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Même s’il le méritait amplement, il faut dire que la plupart des amoureux du football ne s’attendaient pas forcément à un sacre de l’Anglais. Les deux noms qui ressortaient comme favoris sont ceux de Kylian Mbappé et de Lamine Yamal. Au final, Mbappé a terminé deuxième et Lamine Yamal a pris la troisième place.

Ce mardi 27 octobre, le prodige du FC Barcelone a fait une publication Instagram dans laquelle il prend rendez-vous avec le Ballon d’Or. En effet, le lauréat du prix Kopa n’a pas renoncé à son ambition de remporter un jour le Ballon d’Or.

Yamal prend date

Le jeune champion du monde assure vouloir avancer à son rythme, sans perdre de vue les objectifs de son club. « Mon heure viendra. Les bonnes choses prennent du temps », a-t-il écrit sur son compte Instagram. La superstar barcelonaise explique avoir confiance en son potentiel et avancer pas à pas. Lamine Yamal n’a pas manqué d’adresser ses félicitations aux différents lauréats de la cérémonie du Ballon d’Or. Le champion d’Europe affirme qu’il va désormais se concentrer sur les échéances avec le FC Barcelone.

À seulement 19 ans, la pépite catalane figure parmi les joueurs les plus suivis de la planète football. Ses performances avec le FC Barcelone lui ont permis de s’installer à la table des grands noms de sa génération. S’il souhaite remporter le trophée dans un avenir immédiat, Lamine Yamal sait donc ce qui lui reste à faire. Il lui faudra reproduire et enchaîner les prestations de grande classe. Battu par le PSG lors de la dernière journée de Ligue des champions et défait par le Real Madrid lors du Clasico, le Barça aura plus que besoin de sa jeune superstar pour relever la tête et repartir sur de nouvelles bases solides. Cette saison lui offre de nouvelles occasions de confirmer son statut et de marquer les points qu’il faut dans sa quête du Ballon d’Or.