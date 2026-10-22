Ballon d'or: Lamine Yamal confiant de sa victoire va se rendre à Londres avec ses proches en Jet privé

Le nom du Ballon d’or 2026 sera connu ce lundi 26 octobre. Cette édition est annoncée comme l’une des plus indécises de ces 10 dernières années. Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone fait partie des grandissimes favoris. Ces dernières, il a mené une campagne intense dans l’optique de mettre toutes les chances de son côté.

Vainqueur de la Liga et champion du monde cet été avec l’Espagne, Lamine Yamal a de solides arguments à faire valoir. Sûr de ses forces, le crack catalan veut vivre ce moment avec ses proches. Selon des sources médiatiques l’attaquant du FC Barcelone aurait affrété un jet privé pour permettre à sa famille et à ses amis de l’accompagner à Londres, où sera remis le prestigieux.

Yamal sûr de sa force

De plus, il semblerait que l’international espagnol souhaite effectuer le voyage avec ses proches. Rappelons que la délégation du FC Barcelone va rallier l’Angleterre à bord d’un autre jet privé. Il est fort probable que le club catalan organisera son propre déplacement pour laisser Lamine Yamal profiter de sa famille. Lamine Yamal est un jeune joueur qui évolue avec les codes de sa génération. Le choix de voyager avec sa famille et ses amis donne une dimension personnelle à ce déplacement. Le champion d’Europe et du monde souhaite partager ce moment avec des personnes qui l’accompagnent au quotidien dans son parcours.

Lors de l’édition 2025, la pépite espagnole avait terminé deuxième derrière Ousmane Dembélé. Avec l’incroyable saison qu’il vient de réaliser, Yamal espère inscrire son nom au palmarès et faire son entrée dans la légende du ballon rond. L’international espagnol est sûr de lui mais les autres prétendants peuvent espérer également. En effet, Kylian Mbappé, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia sont aussi cités parmi les favoris pour remporter le Ballon d’Or. Rendez-vous est pris pour le 26 Octobre.