Le Real Madrid relance la Liga en infligeant au Barça sa première défaite de la saison

Le Real Madrid a frappé un grand coup ce soir au Spotify Camp Nou. À l’occasion de cette 10e journée de LaLiga, les hommes de José Mourinho se sont imposés 1 à 2 sur la pelouse du FC Barcelone, infligeant aux Blaugrana leur première défaite de la saison et venant redistribuer les cartes en tête du classement.

Un combat tactique et des compositions de choc

Le décor était planté pour un Clásico sous haute tension. Le Barça d’Hansi Flick s’était présenté en 4-3-3 avec Joan García dans les buts, épaulé par une arrière-garde et un milieu menés par João Cancelo, Cubarsí, Fermín et Pedri, tandis que l’animation offensive était confiée à Lamine Yamal, Raphinha, X. Espart, Rodri, Gordon et Gerard Martín. En face, le Real de José Mourinho s’articulait autour d’un onze redoutable : Lunin sous la barre, protégé par Valverde, Konaté, Huijsen et Cucurella, avec Tchouaméni, Bernardo et Bellingham dans l’entrejeu, et un trio offensif composé de Yan Diomande, Arda Güler et de l’intenable Kylian Mbappé.

Le récital Mbappé et la douche froide catalane

Malgré une domination territoriale évidente et une emprise globale sur le jeu (63 % de possession de balle et 643 passes réussies à 90 % de précision), le FC Barcelone a payé cher son manque de réalisme clinique. Après une première période verrouillée, c’est le Real Madrid qui a climatisé le Camp Nou juste avant la pause : sur l’une des rares incursions merengues, Kylian Mbappé a ouvert le score à la 41e minute (0-1).

Au retour des vestiaires, les Catalans ont accentué la pression et ont fini par être récompensés à la 61e minute grâce à l’égalisation de Raphinha (1-1). Poussés par leur public, les Blaugrana ont multiplié les offensives (16 tirs au total, dont 6 cadrés), frôlant à plusieurs reprises le break. Mais d’une solidité défensive exemplaire et chirurgicaux en contre-attaque (9 tirs, 5 cadrés pour le Real), les Madrilènes ont su faire le dos rond. À la 87e minute, l’inévitable Kylian Mbappé a surgit de nouveau pour s’offrir un doublé somptueux et crucifier le leader barcelonais en fin de match (1-2).

Dans une fin de match irrespirable et très engagée, la tension est montée d’un cran : le match s’est soldé par 26 fautes au total (15 pour le Barça, 11 pour le Real) et un total de 6 cartons jaunes distribués (3 de chaque côté), sans qu’aucun carton rouge ne soit déploré. Les deux équipes se sont neutralisées sur les corners (6 partout), mais le réalisme madrilène a fait basculer la rencontre.

Impact au classement

Grâce à cette victoire de prestige acquise à l’extérieur, le Real Madrid (qui s’affichait 3e avant le coup d’envoi) réalise la belle opération du week-end en recollant de près au sommet du championnat. De son côté, le FC Barcelone subit un coup d’arrêt cruel mais conserve les commandes de la Liga malgré cette première défaite de la saison, laissant un championnat plus ouvert que jamais.