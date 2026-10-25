Bénin : 53 Afro-descendants venus notamment d’Haïti et de France obtiennent la nationalité

Le Bénin poursuit ses efforts pour rapprocher les Afro-descendants de leurs racines. Le samedi 24 octobre 2026, au Complexe judiciaire de Cotonou, 53 Afro-descendants ont officiellement obtenus la nationalité béninoise. Venus d’Haïti, de France, de la Martinique, et d’autres pays, ils ont reçu leur attestation lors d’une cérémonie solennelle.

La cérémonie était présidée par Florentin Gbodou, directeur de cabinet du ministre de la Justice et de la Législation, et par Jocelyn Flenon, directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères chargé de l’intégration des Afro-descendants. Marie Rose Sossa, conseillère technique du ministre des Affaires étrangères, a également assisté.

Pour rappel, le 21 mars 2026, neuf Afro-descendants, majoritairement haïtiens, avaient déjà reçu leur attestation dans le même lieu, puis vingt-huit autres personnes ont été honorées le 30 juillet suivant. Le cadre juridique remonte à un projet de loi présenté en Conseil des ministres en mai 2024, qui admettait plusieurs moyens de prouver son ascendance, dont les documents d’état civil, les témoignages et les tests ADN.

Une reconnexion familiale qui se prolonge

Pour Béatrice Toni, Afro-descendante française, ce retour revêt une « dimension mémorielle profonde ». Elle entend engager les démarches nécessaires afin que ses proches puissent eux aussi obtenir la nationalité. Jean-Luc Vigne, Afro-descendant martiniquais, dit avoir « retrouvé enfin [son] identité » et remercie le gouvernement béninois. Judith Anglade, Afro-descendante haïtienne, parle d’« un immense honneur » d’être reconnue officiellement comme enfant du Bénin.