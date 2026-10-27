Bénin : à Abou Dhabi, Wadagni découvre l’héritage du cheikh Zayed (VIDEO)

Le président Romuald Wadagni était dans les murs de la Grande Mosquée Cheikh Zayed à Abou Dhabi. Il s’agit d’une étape de son passage aux Émirats arabes unis. L’actuel patron de la Marina a eu droit à visite guidée de l’édifice religieux. En plus de l’histoire, il a découvert les particularités architecturales de ce monument emblématique.

Pour la circonstance, le chef de l’État était accompagné de Corinne Amori Brunet, ministre des Affaires étrangères, de Hazzah Mohammed Al-Qahtani, ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin, et du professeur Badirou Aguemon, ambassadeur du Bénin, ainsi que des membres de sa délégation. La délégation avait été reçue par Yousif Abdallah Alobaidli, directeur général du Centre de la Grande Mosquée Cheikh Zayed. Ce dernier les a conduits à travers les salles et les cours de l’édifice en retraçant son histoire et sa portée culturelle.

Il s’agit selon le responsable, d’un lieu de promotion de la coexistence, de la tolérance et de l’ouverture. Pour lui, ces valeurs s’inspirent de l’héritage du fondateur des Émirats arabes unis. Il a également évoqué les actions du Centre en faveur du dialogue interculturel et d’une meilleure compréhension entre les peuples.

L’architecture de la mosquée à l’honneur

La visite a également été consacrée aux caractéristiques artistiques et architecturales du monument. Hind Al Muhairbi a mis l’accent sur les éléments qui illustrent la richesse de l’art islamique à travers les époques. L’édifice allie un travail d’harmonisation entre traditions et expressions artistiques. Le président béninois et sa délégation se sont ensuite rendus au mausolée du défunt cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

À l’issue de la visite, Romuald Wadagni a reçu un cadeau commémoratif inspiré de l’esthétique de la mosquée, ainsi qu’un exemplaire de l’ouvrage La Grande Mosquée Sheikh Zayed : Lumières de la Paix. Il s’agit d’une publication qui présente l’architecture du monument à travers des photographies issues du concours « Espaces de Lumière », consacré à sa beauté artistique et technique.