Bénin : à Cotonou, des chercheurs africains échangent sur les mathématiques et l’informatique

Depuis ce jeudi 22 octobre 2026, la ville de Cotonou accueille la 18ᵉ Conférence africaine sur la recherche en informatique et en mathématiques appliquées (CARI 2026). Le lancement officiel de cette rencontre a été présidée par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sèdami Medegan Fagla. Cette conférence rassemble pendant quatre jours, chercheurs, universitaires, doctorants et experts échangeront sur les avancées scientifiques et les moyens de les mettre au service du développement du continent.

Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Janvier Yahouédéou a également pris part à la cérémonie de lancement. Il s’agit d’une initiative de l’Institut de formation et de recherche en informatique (IFRI). Il bénéficie de l’appui institutionnel du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le thème de cette édition porte sur : « Mathématiques et informatique appliquées : des solutions innovantes pour construire l’Afrique de demain ».

La recherche au service des populations

Janvier Yahouédéou a profité de l’occasion pour faire remarquer que, la production de connaissances ne suffit pas à soutenir le développement. Leur traduction en solutions concrètes pour les populations constitue également un enjeu majeur. Le ministre a ainsi appelé à renforcer les liens entre les chercheurs et les collectivités territoriales africaines.

« Je souhaite donc que cette 18ᵉ édition de la conférence CARI soit non seulement un moment de partage scientifique, mais également le point de départ de nouvelles collaborations entre la recherche et les collectivités territoriales africaines », a-t-il déclaré.

De son côté, Sèdami Medegan Fagla a insisté sur la place de la recherche dans la transformation des sociétés africaines. Elle a défendu une approche fondée sur trois priorités : la formation, le développement de la recherche et la sécurisation des infrastructures numériques.

Le goût pour les mathématiques…

La ministre a notamment évoqué la nécessité de renforcer les filières scientifiques et techniques, avec une attention particulière accordée aux mathématiques, afin de préparer les jeunes aux métiers de demain. Elle a cité les Olympiades nationales d’intelligence artificielle organisées en juin 2026, auxquelles 150 jeunes ont participé. Huit d’entre eux ont ensuite représenté le Bénin à Astana.

Rappelons que lors du lancement de la nouvelle année scolaire et académique 2026-2027, les ministres en charge de l’Enseignement au Bénin ont appelé les élèves à accorder une place particulière aux mathématiques et aux autres matières scientifiques. Ils ont aussi demandé aux enseignants de renforcer l’encadrement pédagogique et leur disponibilité auprès des apprenants. « Les mathématiques ne sont pas difficiles. Mettez le paquet là. Filles comme garçons, nous vous exhortons à privilégier les mathématiques et, en général, les matières scientifiques », a déclaré la délégation ministérielle.