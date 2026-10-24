Bénin : Abdoulaye Bio Tchané honoré par les femmes du BR pour son engagement

Les femmes de l’Organisation des Femmes Républicaines (OFR) ont organisé, jeudi 22 octobre 2026, au siège du Bloc Républicain (BR) à Cotonou, une cérémonie de reconnaissance en l’honneur du président du parti, Abdoulaye Bio Tchané. Un tableau personnalisé et un trophée lui ont été remis à cette occasion.

Les militantes de l’OFR se sont réunies au siège du Bloc Républicain à Cotonou pour témoigner leur reconnaissance à Abdoulaye Bio Tchané. La cérémonie a rassemblé de nombreuses femmes du parti autour de cette initiative, marquée par des témoignages, des messages d’encouragement et la remise de présents symboliques.

Les participantes ont salué le leadership, la disponibilité et l’engagement du président du BR en faveur du rayonnement de leur formation politique. Elles ont également mis en avant son accompagnement dans la promotion des femmes et des jeunes, ainsi que leur participation à la vie politique.

Plusieurs députées du Bloc Républicain ont pris part à la rencontre. Il s’agit notamment d’Éléonore Yayi Ladékan, présidente de la Commission de l’Éducation, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires sociales (C4) à l’Assemblée nationale, de Saliou Arêkpa Alidjanatou et de Sofiath Schanou.

Un trophée dédié à la masculinité positive

La remise de présents a constitué l’un des temps forts de la cérémonie. Les femmes de l’OFR ont offert à Abdoulaye Bio Tchané un tableau personnalisé portant son portrait, ainsi qu’un trophée représentant le cheval blanc cabré, emblème du Bloc Républicain. Le trophée porte l’inscription suivante : « Trophée du champion de la masculinité positive du Bloc Républicain décerné à ABT par l’OFR ».

Cette distinction a été remise pour saluer son engagement en faveur de la promotion des femmes. À travers ce geste, les militantes ont également exprimé leur reconnaissance pour son accompagnement et leur volonté de poursuivre leur mobilisation au sein du parti.

La cérémonie a ainsi réuni des militantes et des élues du Bloc Républicain autour du président de leur formation politique. Les présents remis à Abdoulaye Bio Tchané, notamment le trophée consacré à la masculinité positive, ont constitué les principaux éléments de cette initiative organisée par l’OFR le jeudi 22 octobre 2026 à Cotonou.