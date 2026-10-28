Bénin : après les financements mobilisés par Wadagni à Paris, la SBEE prépare le PEDER+

La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) a engagé la recherche d’un bureau d’assistance technique pour accompagner le déploiement du Programme de modernisation, d’extension et de densification du réseau électrique (PEDER+) dans les départements du Mono, du Couffo et du Borgou. L’information a été rapportée ce mercredi 28 octobre 2026 par La Marina BJ.

Il s’agit en effet, d’une suite logique de déplacement effectué par le président Romuald Wadagni à Paris. Il y a mobilisé un financement de 52,1 milliards de FCFA destiné à l’extension du réseau de distribution électrique. L’accord avait été officialisé le 5 octobre 2026.

Selon le média, la SBEE entend désormais passer de la préparation du projet à son organisation technique. Le bureau qui sera retenu devra notamment assurer la maîtrise d’œuvre du programme et accompagner les différentes étapes précédant la réalisation des infrastructures.

Une mission technique prévue sur quatre ans

En effet, la mission confiée au futur cabinet s’étendra sur quatre ans. Elle couvrira les vérifications techniques, la préparation des travaux, le suivi des chantiers ainsi que la réception définitive des ouvrages. L’assistance technique devra également actualiser les études environnementales et sociales, accompagner la libération des emprises et veiller au versement des compensations prévues. Le contrôle des travaux portera notamment sur les aspects techniques, administratifs et liés à la qualité, à l’hygiène, à la sécurité et à l’environnement.

D’après les informations publiées par La Marina BJ, cette première phase est évaluée à 7,799 milliards de FCFA. La procédure prévoit une présélection de six bureaux d’études. Les candidats devront justifier d’au moins douze années d’expérience dans l’accompagnement de projets énergétiques et présenter des références auprès de bailleurs internationaux.

750 localités concernées

Le PEDER+ prévoit l’extension du réseau électrique dans 750 localités réparties entre 15 communes des départements du Mono, du Couffo et du Borgou. Le programme ambitionne de réaliser plus de 120 000 nouveaux branchements.

Dans le Mono, les interventions sont prévues à Athiémé, Bopa, Comè, Grand-Popo, Houéyogbé et Lokossa. Dans le Couffo, elles concerneront Aplahoué, Djakotomey, Dogbo, Klouékanmè, Lalo et Toviklin. Pour le Borgou, les communes ciblées sont N’Dali, Parakou et Tchaourou.