Bénin - Argentine : Marcel Dandjinou déclare qu'il ne fera aucun cadeau à Messi

Les Guépards du Bénin s’apprêtent à vivre un moment historique face à l’Argentine, vice-championne du monde en titre. Le match amical se disputera à Buenos Aires, un match particulier autour de Lionel Messi. Mais dans le camp béninois, il n’est pas question de transformer cette rencontre en simple cérémonie d’adieu pour la star argentine. Marcel Dandjinou le dernier rempart des béninois l’a clairement fait savoir.

Même sur penalty, Dandjinou ne fera pas de cadeau à Messi

Malgré le prestige de l’affiche, il entend jouer pleinement son rôle de gardien et tenter de repousser tous les tirs qui se présenteront à lui y compris ceux de Messi. Interrogé par le média MARCA alors qu’il venait d’arriver dans la capitale argentine, le portier béninois a également tenu à relativiser les informations faisant état de problèmes dans les conditions de préparation des Guépards. « Nous n’avons eu aucun problème. Nous allons bien ici à Buenos Aires », a-t-il déclaré.

Pour Dandjinou, l’importance de Messi ne doit surtout pas faire oublier l’objectif du Bénin. Le gardien reconnaît le caractère exceptionnel de cette rencontre, mais rappelle que les Guépards ont aussi une mission à accomplir. « Nous sommes là pour jouer et être compétitifs », insiste-t-il, en rappelant que son équipe représente tout un pays. La défi s’annonce immense. Mais le Bénin ne veut pas arriver avec un complexe d’infériorité. Le gardien a d’ailleurs été très clair lorsqu’il a été placé dans un scénario particulièrement symbolique. Si Messi obtient un penalty dans les dernières secondes est ce que Dandjinou serait prêt à le laisser marquer ? La réponse du gardien de but a été sans équivoque. Même dans ce contexte, il tenterait de repousser la tentative. « Je suis gardien de but, et mon rôle est d’arrêter les tirs », explique-t-il. Pour Marcel Dandjinou, aucun cadeau ne doit être attendu. « Personne ne nous a dit qu’on devait lui offrir un but », rappelle-t-il. Le message est donc clair. Messi aura droit aux hommages, mais certainement pas à un traitement de faveur.