Bénin : cinq détenus retrouvés morts à la prison civile de Cotonou

Selon les informations recueillies par le département enquêtes et investigations (DEI) du groupe de presse Le Potentiel, cinq détenus ont été retrouvés morts dans le bâtiment H de la prison civile de Cotonou, ce samedi 17 octobre 2026. Après cette découverte, des mouvements d’humeur auraient éclaté parmi les autres détenus, entraînant le déploiement de la Compagnie mobile d’intervention (CMI) selon la même source.

Les cinq détenus ont été retrouvés morts au réveil de ce samedi dans le bâtiment H. Pour l’heure, les causes de leur décès restent inconnues. Aucune précision n’a été donnée sur les circonstances de leur mort. Par ailleurs, la découverte aurait provoqué des réactions parmi les autres prisonniers selon la même source. Face aux mouvements d’humeur signalés, un détachement de la CMI a été envoyé sur les lieux, rapporte Le Potentiel.