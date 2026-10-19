Bénin : Claudy Siar annonce saisir Canal+ pour demander la suppression de la chaîne française CNews

Dans une vidéo ce 19 octobre 2026, Claudy Siar a annoncé son intention de saisir la direction de Canal+ au Bénin afin de demander la suppression de la diffusion de la chaîne d’information française CNews. Depuis le 3 juin 2026, l’ancien animateur de RFI est chargé de mission du président Romuald Wadagni à la culture, aux médias et à la visibilité du Bénin.

Dans son communiqué, il dénonce « un message raciste inacceptable pour nous, ici, au Bénin ». Selon lui, « chaque jour sur CNews, les Africains sont insultés, dénigrés dans leurs identités plurielles ».

Une demande de dignité

« Si en France, on accepte un tel propos, propos de haine à l’encontre d’une frange de la population française, le Bénin ne saurait tolérer un tel média à destination de nos populations », affirme-t-il. Il rappelle également que « les Béninoises et les Béninois sont des Africains ».

Il souligne que la chaîne a été « plusieurs fois condamnée en France pour discrimination et injures raciales ». Pour lui, cette démarche relève d’« une question de sens des responsabilités et de dignité ». Il indique par ailleurs qu’il s’entretiendra ce mardi 20 octobre avec le président de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) du Bénin.