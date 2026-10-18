Bénin : face à la hausse du prix du charbon, le gouvernement invite les ménages à passer au gaz

Sur les marchés béninois, le sac de charbon de bois se vend désormais environ 12 000 francs CFA, contre près de 7 000 francs auparavant. Face à cette envolée, le gouvernement demande aux ménages de se tourner vers le gaz domestique. Le vendredi 16 octobre 2026, lors d’un échange interactif en direct sur TikTok, le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a appelé les citoyens à revoir leurs habitudes de cuisson.

Rappelons qu’ en mai 2026, les autorités ont introduit de nouvelles bouteilles de gaz domestique de 1,5 kg et de 3 kg, rechargeables respectivement à 1 000 et 2 000 francs CFA. Le prix de recharge de la bouteille de 6 kg a aussi été ramené de 4 700 à 4 500 francs CFA.

Le gaz, une alternative à comparer

Le ministre lors de son intervention a déclaré : « Je ne peux pas vous dire pourquoi vous achetez le charbon à 12 000 plutôt qu’à 7 000. Par contre, je peux demander de comparer », a-t-il déclaré. Il a ensuite invité chaque ménage à calculer le coût hebdomadaire d’un sac de charbon et celui d’une recharge de gaz, en s’interrogeant sur la durée d’utilisation de chacun. Selon lui, il suffit de regarder le prix actuel des bouteilles de 1 kg, 2 kg ou 3 kg, puis de « voir ce qui est le plus rentable » pour soi.

Le ministre a aussi souligné l’enjeu écologique lié à la préservation des forêts et à la lutte contre le changement climatique. « Nous sommes condamnés aussi à faire ce choix. Il vaut mieux commencer dès maintenant à prendre d’autres habitudes », a-t-il affirmé. Il a aussi averti : « Il va arriver un moment, même au Bénin, où vous ne pouvez pas trouver même un seul sac de charbon à acheter. »