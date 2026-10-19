Bénin : Gbadamassi veut exporter l’expérience de Cotonou vers les communes

Le ministre conseiller à la Défense, Rachidi Gbadamassi, a salué la vision de développement portée par le maire de Cotonou, Luc Gnacadja. C’était ce lundi 19 octobre 2026 lors d’une visite qu’il a effectuée à l’hôtel de ville. Ce fut également l’occasion pour lui d’exprimer son soutien au projet de mandature 2026-2033. Il s’agit d’un document intitulé : « Cotonou 2026-2033 : Changer d’échelle » qui définit les orientations de la municipalité pour les prochaines années.

« J’ai analysé votre projet de mandature. Il s’agit d’un véritable chef-d’œuvre qui rassemble tous les leviers nécessaires pour faire décoller la ville », a-t-il déclaré, avant de souligner la concordance entre les ambitions municipales et les priorités nationales. Il a également annoncé son intention de partager l’expérience de la capitale économique avec les autres communes du Bénin. « Je suis venu m’inspirer de l’expérience de Cotonou pour la partager avec les autres communes du pays », a-t-il ajouté.

Pour l’occasion, Rachidi Gbadamassi était accompagné du préfet du Littoral, Gilbert Déou Malè. Au terme de la rencontre, le ministre conseiller a mis en avant les compétences de Luc Gnacadja et sa connaissance des enjeux de la décentralisation. Il s’est appuyé sur leur collaboration passée, notamment à l’époque où il dirigeait la mairie de Parakou et où son interlocuteur occupait des fonctions ministérielles.

« Lorsque j’étais maire de Parakou et lui ministre, c’est grâce à son appui que nous avons obtenu nos premiers pavés. Je connais sa rigueur et ses capacités », a-t-il rappelé. Il a ensuite invité les élus de Cotonou à soutenir l’action du maire. Pour lui, c’est un atout pour la ville de Cotonou de disposer de son leadership.