Bénin : la BEI envisage 16,4 milliards FCFA pour soutenir les entreprises et les investissements

Dans une fiche de projet publiée le 23 octobre 2026, la Banque européenne d’investissement (BEI) étudie un financement de 25 millions d’euros (environ 16,4 milliards de FCFA) pour renforcer la participation du Bénin au capital de l’Agence pour le développement de l’assurance du commerce et de l’investissement en Afrique (ATIDI). Cette hausse permettrait au pays d’élargir le recours aux produits d’assurance proposés par l’agence. Le coût total est estimé à 136,5 milliards de FCFA soit 16,4 milliards de FCFA, pour la part de la BEI.

Rappelons que l’État a obtenu en janvier 2025, un prêt de 507,5 millions d’euros sur 15 ans auprès de Deutsche Bank, partiellement garanti par l’Association internationale de développement, une institution du Groupe de la Banque mondiale, et couvert en second rang par l’ATIDI. Aussi, le pays est revenu sur les marchés internationaux avec une obligation de 500 millions de dollars.

Un soutien au secteur privé

L’opération doit profiter directement aux acteurs locaux selon la BEI. Elle vise les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), et les investisseurs étrangers. La BEI rattache le projet aux priorités du partenariat Global Gateway de l’Union européenne au Bénin : « énergie verte », « croissance durable, inclusive et emplois », et « port de Cotonou, transport durable et commerce ». Elle affirme que le projet contribuera « directement » à plusieurs objectifs de développement durable, dont la lutte contre la pauvreté et le travail décent.

Côté environnement, l’institution assure qu’il n’y a « aucun impact environnemental négatif attendu ». Elle estime que l’opération soutient l’atténuation du changement climatique et l’adaptation. Le promoteur devra par ailleurs veiller à ce que la mise en œuvre respecte « le Guide de la passation des marchés » de la BEI. Le financement sera enfin placé sous la garantie de l’instrument IVCDCI – Europe dans le monde et du Fonds européen pour le développement durable plus (FEDD+).