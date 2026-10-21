Bénin : la GDIZ et Afreximbank mobilisent les investisseurs pour l’industrialisation

Le Forum des Zones économiques spéciales s’est ouvert mercredi 21 octobre 2026 à Cotonou. Organisée autour de la transformation locale des matières premières et du financement industriel, cette rencontre réunit des décideurs publics et des investisseurs autour des perspectives de développement de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). L’ouverture officielle des travaux a eu lieu à la salle Les Collines du Sofitel Cotonou. Cette rencontre a été organisée autour du thème : « L’investissement dans l’industrialisation et la création de la valeur ». Le forum a été conjointement organisé par Afreximbank, la Sipi-Bénin Sa et Panafritex.

Le forum entend favoriser de nouveaux investissements, renforcer les chaînes de valeur africaine et encourager la production locale. La cérémonie de lancement a été présidée par le président du Conseil national du patronat du Bénin, Eustache Kotigan. Il a rappelé notamment que le développement de la GDIZ repose sur des financements conséquents. Il indique également que l’autre levier est la capacité à attirer des entreprises capables de transformer les ressources du pays.

La contribution de la CDC Bénin

Eustache Kotigan a salué l’appui d’Afreximbank, qui a contribué au financement de la première phase de développement de la zone avec l’État béninois. Il n’a pas manqué de souligner le rôle de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin dans le financement des unités industrielles, notamment celles spécialisées dans la transformation des noix de cajou et des fibres de coton.

Pour le responsable patronal, la construction des infrastructures ne suffit pas à garantir le développement industriel. Les entreprises installées dans la zone ont également besoin de ressources pour investir et développer leurs activités. Les financements mobilisés ont contribué, selon lui, à faire connaître le Bénin auprès d’acteurs économiques internationaux.

Afreximbank appelle à investir dans la GDIZ

Le directeur général de la SIPI-Bénin SA, Létondji Beheton, a défendu l’ambition de la zone industrielle : dépasser l’exportation de matières premières pour développer des industries compétitives sur le continent. Cette orientation doit permettre d’accroître la valeur créée localement et de consolider les chaînes de production africaine. « Durant ces deux journées, nous souhaitons favoriser des rencontres d’affaires, approcher les investisseurs, les porteurs du projet, et faire émerger des partenariats capables de se traduire en investissement, en capacité de production, en emploi et en débouchés commerciaux », a indiqué Létondji Beheton.

De son côté, Jean Arsène Yerima, directeur général des opérations pour l’Afrique de l’Ouest francophone à Afreximbank, a réaffirmé la volonté de la banque d’accompagner les projets industriels qui favorisent la création de valeur et les échanges commerciaux.

Il a rappelé que l’institution soutient le commerce intra-africain et cherche à renforcer la place du continent dans les échanges mondiaux. L’expérience menée au Bénin s’inscrit dans la continuité d’autres projets de zones industrielles, notamment au Gabon. Il a lancé un appel aux investisseurs et aux acheteurs, les invitant à s’intéresser aux produits fabriqués dans la GDIZ. Il a cité plusieurs filières, dont le textile, la noix de cajou, le beurre de karité et l’énergie.