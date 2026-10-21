Bénin : la GDIZ prépare une offensive énergétique de plus de 625 MW

La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) prépare de nouvelles capacités de production pour renforcer son autonomie énergétique. Le directeur général de la SIPI-Bénin S.A., société chargée de la promotion et du développement de la zone, Létondji Beheton a présenté plusieurs projets destinés à répondre aux besoins des unités industrielles. Il s’est en effet exprimé ce mercredi 21 octobre 2026, lors d’une conférence de presse organisée dans le cadre du Forum d’investissement des zones économiques spéciales.

Une centrale thermique de plus de 225 MW annoncée

Létondji Beheton a notamment mis l’accent sur la construction d’une centrale thermique de plus de 225 mégawatts (MW) dans la GDIZ. Selon le responsable de la SIPI-Bénin S.A., un pipeline gazier de 30 kilomètres reliant la zone industrielle à Maria-Gléta, où se trouve déjà une centrale thermique, vient d’être achevé.

A en croire les confidences qu’il a faites, cette infrastructure aura le mérite d’acheminer le gaz nécessaire à la production d’électricité directement dans la zone industrielle. Le responsable a indiqué que ce projet était suffisamment avancé pour être déployé dans les prochains mois.

Le solaire appelé à renforcer les capacités de production

Au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé, une part belle sera faite aux énergies renouvelables. Il a annoncé le développement de l’énergie solaire qui constitue un autre volet du dispositif annoncé. Des projets de centrales solaires, pour une capacité totale de 300 MW, sont prévus afin de soutenir les activités industrielles de la GDIZ. D’après le directeur général, la construction de la première centrale devrait débuter dans les 18 prochains mois. L’ambition est de couvrir une partie des besoins énergétiques de la zone et de contribuer à l’approvisionnement du réseau national lorsque la production dépassera la consommation locale.

En plus de tout ceci, on peut évoquer l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des entrepôts et d’autres bâtiments industriels. Cette initiative devrait permettre de produire environ 100 MW supplémentaires. Organisé autour des opportunités d’investissement, de l’industrialisation et de la création de valeur en Afrique, le Forum d’investissement des zones économiques spéciales offre un cadre d’échanges sur les conditions nécessaires au développement des activités industrielles sur le continent.