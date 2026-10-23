Bénin : le bras de fer judiciaire entre Houndété et Atchadé reporté à 2027

La guerre pour la succession de Boni Yayi à la tête de la principale formation politique d’opposition Les Démocrates n’est visiblement pas terminée. En effet, la Cour d’appel de Cotonou a renvoyé au 14 janvier 2027 cette affaire qui oppose les camps de Nourénou Atchadé et d’Éric Houndété, selon La Nation. C’est une décision qui est issue de l’audience du 15 octobre 2026.

Une première décision avait été rendue le 29 avril après les audiences tenues les 31 mars et 14 avril 2026 devant le le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Les demandes introduites par Éric Houndété avaient été rejetées. Il demandait en effet, l’annulation de la désignation de Nourénou Atchadé. Après ce verdict qui ne le satisfaisait pas, il a décidé de porter l’affaire devant la Cour d’appel de Cotonou.

Une première audience en appel s’est tenue le 18 juin 2026. À cette occasion, les avocats du camp Houndété ont demandé un report afin de disposer de davantage de temps pour préparer leurs arguments. La partie adverse s’y est opposée. La Cour avait alors fixé la prochaine audience au 15 octobre, avec notamment la production des décisions contestées et le dépôt des conclusions d’appel.

Malgré l’affaire qui est toujours pendante devant la Justice, le parti Les Démocrates a subi une profonde mutation au cours de ces dernières semaines. En effet, une bonne partie de l’aile Houndété a déposé une démission vendredi 9 octobre. L’information a été annoncée à la faveur d’une conférence de presse. Dans leur déclaration, les démissionnaires présentent leur choix comme l’aboutissement d’un long processus, et non comme une réaction à chaud.

« Nous ne partons ni sur un coup de tête, ni sur un coup de colère », assurent-ils, évoquant une accumulation de revers électoraux, de dysfonctionnements organisationnels et de désaccords statutaires. Peu après, Nourénou Atchadé a été élu pour cinq ans à la tête de la formation lors d’un congrès qui s’est tenu dimanche 11 octobre à Porto-Novo.