Bénin : le Capital Reach Forum veut faciliter le financement des entreprises

Le Capital Reach Forum s’est ouvert dans la matinée de ce lundi 26 octobre 2026 à Cotonou. L’objectif principal de cette rencontre est de faciliter l’accès des entreprises au financement et de dynamiser le marché financier régional. Elle a été initiée par la Société de gestion et d’intermédiation (SGI) AGI. Le forum réunit en effet des responsables publics, des institutions financières, des investisseurs et des chefs d’entreprise autour des moyens de mobiliser davantage de capitaux au service de l’économie. Le thème retenu pour cette édition du forum est : « Finance africaine de proximité : rendre le marché plus accessible, plus utile et plus transactionnel ».

Le directeur général de la SGI AGI, Théodore Ganflè, dans son mot d’ouverture, a mis l’accent sur la nécessité de rapprocher les porteurs de projets des investisseurs, tout en facilitant la compréhension des instruments de financement disponibles. Il estime que, les entrepreneurs ont besoin de conseils et de solutions adaptés à leurs activités. Toujours selon lui, les investisseurs quant à eux recherchent des projets bien structurés, une gouvernance crédible et des informations financières fiables. Le forum aura donc le mérite de permettre le rapprochement de ces deux catégories d’acteurs et de favoriser la conclusion de partenariats.

Diversifier les sources de financement

Lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la Coopération, Aristide Médénou, a défendu trois orientations pour financer durablement l’économie. La première consiste à renforcer la mobilisation des ressources intérieures. Selon les chiffres qu’il a présentés, celles-ci sont passées de 9 % du produit intérieur brut en 2016 à 14 % en 2025.

Le ministre a également insisté sur la diversification des instruments de financement. Après le lancement d’une première obligation liée aux objectifs de développement durable en 2021, le Bénin a émis en janvier 2026 un soukouk international à sept ans. Cette diversification doit permettre au pays de mieux faire face aux chocs extérieurs et de réduire sa dépendance aux sources traditionnelles de financement.

La troisième orientation porte sur une utilisation plus efficace de la coopération internationale. Pour Aristide Médénou, les garanties accordées par les partenaires techniques et financiers peuvent servir de levier afin de mobiliser des montants plus importants sur les marchés. Il a notamment cité un mécanisme destiné à financer des projets portés par des femmes, avec un effet de levier annoncé de trois francs mobilisés sur le marché pour un franc de garantie.

Les PME au centre des discussions

Le financement des petites et moyennes entreprises figure également parmi les enjeux du forum. À ce sujet, le ministre a annoncé que le Fonds d’investissement et de garantie des PME (FIC-PME) avait obtenu l’agrément de la Banque centrale et devait bientôt devenir opérationnel. Les travaux doivent se poursuivre autour de l’élargissement de la base des investisseurs, de l’accélération des transactions et de la présentation d’expériences de financement, notamment les opérations ZAKA.