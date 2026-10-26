Bénin : le challenge « Panier minute » fait escale à Porto-Novo

Après le marché de Ganhi à Cotonou, c’est celui de Ouando à Porto-Novo qui a accueilli le challenge « Panier minute ». Il s’agit d’une initiative qui a réuni commerçantes, productrices, transformatrices et consommateurs. Le défi était simple : remplir un panier de produits locaux en 60 secondes.

Ce challenge est une initiative qui entre dans le cadre du Mois du Consommons local consacré à la promotion des produits locaux. Le principe est que chaque participant dispose d’un budget de 10 000 francs CFA pour effectuer ses achats dans un temps bien défini. Les produits sélectionnés étaient ensuite remportés par le participant.

Farine de manioc, huiles artisanales, riz, pâtes alimentaires, poisson fumé, épices et fruits figuraient parmi les marchandises proposées. Plusieurs participants ont réussi à composer un panier exclusivement constitué de produits béninois.

L’une des gagnantes a illustré l’intérêt du challenge. Venue au marché avec 1 500 francs CFA, elle est repartie avec des achats évalués à 11 500 francs CFA, dont un lot de 10 000 francs CFA remporté grâce au jeu. Elle a saisi l’occasion pour inviter la population à privilégier les produits béninois.

Plusieurs femmes présentes ont salué cette initiative, tout en souhaitant que la promotion de la consommation locale se poursuive au-delà du mois d’octobre. Elles ont également attiré l’attention sur le prix de certains produits fabriqués au Bénin, notamment les pâtes alimentaires, jugées plus coûteuses que celles importées du Nigeria. Elles appellent ainsi à des mesures favorisant des prix plus accessibles.

Notons que le challenge« Panier-minute » est une innovation de cette 7ème édition du mois du « Consommons Local » sous le leadership de Shadiya Alimatou Assouman ministre du Commerce intérieur, en charge de la Formalisation de l’économie.