Bénin : le gouvernement informe sur des offres de bourses d’études dans deux universités indiennes

Dans un communiqué daté du 16 octobre 2026, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce que Chandigarh University et GD Goenka University, deux établissements privés situés en Inde, « proposent aux étudiants internationaux des possibilités d’études » dans des cycles de licence, de master et de doctorat.

Le communiqué cite plusieurs filières à savoir l’ingénierie, l’informatique, le management, les sciences de la santé, la pharmacie, l’agriculture, sans oublier l’intelligence artificielle et le droit. Il souligne « un environnement académique international », ainsi que des échanges, des stages et des activités de recherche.

Des réductions pour les Béninois

Chandigarh University réserve « une trentaine de places » aux étudiants béninois, avec des réductions partielles des frais de scolarité. Elles peuvent « atteindre jusqu’à 50 % ». Pour GD Goenka University, le ministère renvoie les candidats vers l’université.

Les candidatures se déposent en ligne auprès des bureaux des admissions internationales. Les futurs étudiants doivent vérifier les délais pour « la session 2026-2027 », les frais de scolarité et les démarches liées au visa. Pour plus d’informations : www.cuchd.in/international pour Chandigarh University et www.gdgoenkauniversity.com pour GD Goenka University.