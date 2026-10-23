Bénin : le Port de Cotonou généralise les opérations d’enlèvement sept jours sur sept

A partir de ce samedi 24 octobre, le Port autonome de Cotonou adopte un régime de fonctionnement continu. En effet, l’ensemble des maillons indispensables à la chaîne logistique et au dédouanement des marchandises est désormais tenus d’assurer leurs prestations tous les jours et même les week-ends et les jours fériés. Sont concernés par cette mesure, les services douaniers, les sociétés de manutention, les consignataires, les organismes de contrôle sanitaire et les établissements bancaires.

En effet, le passage à la permanence totale repose sur une coordination entre les administrations publiques et les opérateurs privés, afin de limiter les interruptions dans le traitement des cargaisons. Pour les importateurs, les transitaires et les commissionnaires agréés en douane, cette organisation aura le mérite de faciliter l’accomplissement des formalités et réduire les délais d’attente. La réforme entend ainsi améliorer la fluidité des opérations sur la plateforme portuaire de Cotonou.

Rappelons qu’au cours de ces dernières années, le port autonome de Cotonou a engagé une série de réformes. Lors de la dernière édition du PAC Media Connect les responsables ont détaillé l’état d’avancement des grands chantiers portuaires, la transformation digitale en cours et les performances de l’année écoulée.

Le chef du Département des systèmes d’information, Boris Sehlouan, avait présenté lors de cette rencontre les grands chantiers numériques du PAC. Le projet phare, baptisé SIGOP (Système intégré de gestion des opérations portuaires), vise à réguler les flux de camions par un système de rendez-vous : les enleveurs et commissionnaires ne se présenteront plus au port qu’une fois leur créneau de chargement confirmé par le terminal, ce qui doit étaler l’affluence sur l’ensemble de la semaine plutôt que de la concentrer en fin de semaine, comme c’est le cas aujourd’hui.