Bénin : Le procureur réagit après le décès de Alofa Codjo

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a confirmé le décès du détenu Alofa Codjo. Dans un court communiqué rendu public ce lundi 26 octobre 2026, il a fait savoir que le principal mis en cause dans l’affaire Pierre Urbain Dangnivo est décédé d’un accident vasculaire cérébral.

Le décès serait survenu après son évacuation vers le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga. Rappelons qu’il y a quelques semaines, le défunt a été condamné à une lourde peine de 30 ans de réclusion criminelle. Notons également que, son co-accusé a été acquitté purement et simplement après 16 ans de détention provisoire. Une sentence prononcée en l’absence des avocats de la défense et de la partie civile, qui se sont retirés en pleine audience