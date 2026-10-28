Bénin : « Le Sénat est une institution d’apaisement », selon Patrice Talon

Les travaux de la première session ordinaire de la chambre haute du Parlement béninois ont été officiellement lancés ce mercredi 28 octobre 2026 à Cotonou. Au Dôme du Sofitel, le président de cette nouvelle institution de la République Patrice Talon a présidé la cérémonie en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives. Ce fut le moment pour l’ex-pensionnaire de la Marina de revenir sur le rôle de cette institution.

Dans son discours inaugural, le président du Sénat a exprimé sa gratitude aux participants pour leur présence. « Je voudrais, avant tout propos, réitérer mes chaleureux remerciements à chacun d’entre vous pour votre présence », a déclaré Patrice Talon. La vocation du Sénat selon lui est tout simple : « Chez nous, au Bénin, le Sénat est une institution d’apaisement de la scène politique. Rien de plus ». La session, prévue pour durer 21 jours, sera consacrée à l’examen des dossiers soumis aux sénateurs et aux premiers chantiers législatifs.

Rappelons que, le jeudi 06 août dernier, les sénateurs avaient porté leur choix sur Patrice Talon par 24 voix et une abstention. Il va diriger la nouvelle institution pour les cinq prochaines années de 2026-2031. Crée par la modification constitutionnelle de novembre 2025, la nouvelle institution compte 25 sénateurs.

Deux catégories de membres y siègent. Il y a dans un premier temps, les membres de droit que sont les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l’Assemblée nationale ainsi que les anciens présidents de la Cour constitutionnelle ayant exercé au moins la moitié de leur mandat.