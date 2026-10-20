Bénin : les Amazones gagnent cinq places au classement FIFA féminin

Ce mardi 20 octobre 2026, la FIFA a rendu public le classement mondial féminin. Il ressort que les Amazones du Bénin connaissent un bond. La sélection nationale gagne cinq places et passe du 139e au 134e rang mondial. Sur le continent africain, elle remonte également de deux positions pour occuper la 23e place, contre la 25e lors de la précédente édition.

Il s’agit d’un classement qui intervient après leur élimination face au Mali dans les qualifications pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Malgré ce revers, la sélection béninoise enregistre donc un gain de cinq places à l’échelle mondiale et de deux rangs en Afrique. La prochaine mise à jour du classement FIFA féminin est annoncée pour le 7 décembre 2026.