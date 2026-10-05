Bénin : les bacheliers techniques ont jusqu’au 6 octobre pour choisir leurs filières

Les nouveaux bacheliers titulaires du baccalauréat technique, notamment les DEAT et DT, session 2026, disposent encore de quelques heures pour enregistrer leurs choix de filières en vue de leur orientation dans les universités publiques. L’opération, lancée sur la plateforme dédiée, reste ouverte jusqu’au mardi 6 octobre 2026 à 23 h 59. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), en charge de la Formation technique, invite les candidats concernés à accomplir cette démarche dans le délai prévu.

Pour enregistrer leurs choix, les intéressés doivent se rendre sur la plateforme Après mon Bac. La démarche est assez directe : il suffit de se connecter avec son numéro de table du baccalauréat et de suivre les indications affichées sur le site.

Le ministère invite surtout les nouveaux bacheliers concernés à ne pas laisser passer le délai. La plateforme reste ouverte jusqu’au mardi 6 octobre 2026 à 23 h 59. Les choix doivent donc être renseignés avant cette échéance.