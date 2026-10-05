Bénin : Les candidats composent depuis ce matin pour le concours d’entrée dans les Lycées techniques agricoles 

Les épreuves écrites du concours d’entrée en 1ère année niveau II des Lycées Techniques Agricoles (LTA), session d’octobre 2026, ont démarré ce lundi 5 octobre sur toute l’étendue du territoire national. Les candidats, titulaires du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) ou du Brevet d’Études Agricoles Tropicales (BEAT), affrontent la compétition dans douze centres de composition départementaux pour décrocher leur ticket de formation.

Âgés de 14 à 20 ans, ces jeunes ambitions s’évaluent dans des matières clés, notamment la Communication écrite, les Mathématiques et les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) pour les profils généraux, ou dans une épreuve de spécialité pour les détenteurs du BEAT.

Après la clôture des dépôts de dossiers dans les Directions Départementales (DDES) le 21 septembre dernier, les centres retenus accueillent les candidats dans une logistique rodée : du Lycée Technique Agricole de Natitingou dans l’Atacora au Lycée Technique Coulibaly de Cotonou dans le Littoral, en passant par le CEG1 Allada ou le LTP de Porto-Novo.

Cette session de composition s’inscrit dans le cadre de la promotion de la formation technique et professionnelle, une orientation prioritaire soutenue par le gouvernement pour moderniser le secteur agro-pastoral. Les résultats de cette journée détermineront les futurs apprenants qui intégreront les bancs des lycées agricoles spécialisés dès cette rentrée académique 2026-2027.