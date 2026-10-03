Bénin : les États-Unis débloquent 250 000 dollars pour améliorer le suivi des victimes de traite

Les États-Unis ont financé, à hauteur de 250 000 dollars, de nouveaux outils qui aideront les institutions béninoises à suivre les dossiers de traite des personnes, à repérer les victimes et à accélérer leur prise en charge. L’Ambassade des États-Unis à Cotonou l’a annoncé le 2 octobre, lors de la remise officielle des instruments au Comité national de lutte contre la traite des personnes (CNLTP), le 16 septembre 2026.

Selon les rapports américains sur la traite des personnes, les victimes sont surtout des enfants et des femmes. En 2019, une opération d’Interpol menée au Bénin et au Nigeria avait permis de secourir 157 enfants, âgés de 11 à 16 ans. Pauvreté, ruptures familiales et manque d’éducation exposent les familles aux promesses des trafiquants.

Un arsenal pour les acteurs sociaux et judiciaires

La cérémonie s’est déroulée à l’Hôtel Nobila de l’Aéroport de Cotonou. Les outils ont été mis en œuvre par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et comprennent un questionnaire pour uniformiser la collecte des données, ainsi qu’un guide méthodologique pour collecter, analyser et partager ces informations. Il renferme également le Mécanisme national de référencement (MNR) qui guident les acteurs sociaux et judiciaires dans l’identification et la prise en charge des victimes.

Le Secrétaire général du Ministère de l’Économie et des Finances, en charge de la Coopération, a prononcé le discours de lancement. Des représentants de l’ONUDC, de l’Ambassade des États-Unis et du Système des Nations unies ont aussi pris part à l’événement. Le défi est d’intégrer ces protocoles dans le travail quotidien des professionnels de la sécurité, de la justice et des affaires sociales.