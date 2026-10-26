Bénin : les experts-comptables de l’UEMOA prennent sept engagements à Cotonou

Les experts-comptables de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont adopté, les 21 et 22 octobre 2026 à Cotonou, une déclaration destinée à renforcer la transparence financière et la gouvernance dans l’espace communautaire. À l’issue du 8ᵉ Congrès des Ordres des experts-comptables et comptables agréés, les participants ont pris sept engagements portant notamment sur la fiabilité des comptes, l’éthique professionnelle et la lutte contre les flux financiers illicites.

La qualité de l’information comptable constitue un enjeu majeur pour les finances publiques et la confiance des investisseurs. Président du comité scientifique du congrès, Charles Kouphin a souligné que des comptes fiables permettent aux États de mieux mobiliser leurs ressources, de maîtriser leur dette et de réduire les risques liés au financement. À l’inverse, des données financières peu fiables peuvent alourdir le coût des emprunts et limiter les capacités d’action des pouvoirs publics.

« La souveraineté financière de nos États ne se proclame pas seulement dans les traités internationaux ; elle s’écrit chaque jour dans la sincérité des livres comptables, la rigueur des audits et la transparence des états financiers », a-t-il déclaré.

Sept engagements pour renforcer la transparence

Les travaux ont porté sur la gouvernance des secteurs public et parapublic, la cybersécurité, les nouvelles technologies, l’éthique ainsi que la prévention de la criminalité financière. Les participants ont notamment plaidé pour un contrôle plus rigoureux des comptes publics, une coopération accrue avec les juridictions financières et un renforcement de la formation professionnelle.

La Déclaration de Cotonou prévoit également la promotion d’une information financière fiable, l’amélioration du contrôle qualité et de la formation continue, ainsi qu’une participation accrue de la profession à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les flux financiers illicites. Elle préconise une transformation numérique responsable et une coopération plus étroite entre les ordres professionnels de la sous-région.

Président de la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC), Jean Bouquot a insisté sur la nécessité de préserver l’intégrité et l’indépendance de la profession. Il a également appelé à développer les compétences liées aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Des résolutions à traduire en actes

À la clôture du congrès, le président du Conseil de l’Ordre des experts-comptables et comptables agréés du Bénin (OECCA-Bénin), Serge Mensah, a invité les professionnels à donner une suite concrète aux engagements adoptés.

« Notre profession ne doit donc pas seulement accompagner les transformations, elle doit sécuriser et orienter l’intérêt public », a-t-il affirmé.

Parmi les pistes évoquées figurent la mise en place d’un dialogue technique annuel avec les juridictions financières et le renforcement de la certification des comptes des établissements publics. La concrétisation de ces mesures dépendra désormais de l’implication des ordres professionnels, des institutions communautaires et des pouvoirs publics.

Le congrès a également marqué le vingtième anniversaire de l’OECCA-Bénin. À cette occasion, Serge Mensah a évoqué l’ambition de bâtir, d’ici à 2046, une profession plus unie, innovante et reconnue pour sa contribution au développement des États de l’UEMOA. Les engagements pris à Cotonou devront maintenant se traduire par des pratiques durables au service de la transparence et de la souveraineté financière.