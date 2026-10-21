Bénin : les tarifs du péage de Kétou entrent en application

Le poste de péage de Kétou, installé sur la Route nationale n°26 (RN26), dans l’axe Kétou-Idigny, est entré en service le lundi 19 octobre 2026. Le lancement officiel de l’infrastructure a été fait par la première autorités de la commune en présence des responsables de la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT SA), chargée de son exploitation.

Titilola Angélique Adégnika Azondékon a profité de cetteoccasion pour lancer un message aux usagers de ce tronçon. Dans un premier temps, elle a salué les actions engagées par le gouvernement pour développer les infrastructures routières et faciliter les déplacements. Elle a invité par la suite les populations à adopter des comportements responsables, notamment en respectant les règles de circulation et en contribuant à la protection des équipements publics.

Des tarifs compris entre 1 000 et 18 000 FCFA

Avant de franchir l’ouvrage, les automobilistes doivent s’acquitter de droits de passage fixés en fonction des caractéristiques de leur véhicule. Les véhicules légers, d’une hauteur inférieure à 2,55 mètres, sont soumis à un tarif de 1 000 FCFA par passage.

Pour les poids lourds et les véhicules d’une hauteur égale ou supérieure à 2,55 mètres, la tarification dépend du nombre d’essieux. Les montants vont de 2 000 FCFA pour les véhicules à deux essieux à 18 000 FCFA pour ceux qui en comptent sept ou plus. Les véhicules à trois, quatre, cinq et six essieux paient respectivement 4 000, 6 000, 8 000 et 10 000 FCFA par passage. Ces différents montants ont été consignés dans l’arrêté interministériel du 2 juillet 2026 relatif aux modalités de perception des droits de passage au poste de péage de Kétou.