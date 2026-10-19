Bénin : l’ex-DST de la mairie de Cotonou explique les raisons de son départ

La succession de départs de responsables à la mairie de Cotonou continue de susciter des interrogations. En effet, au cours de ces dernières semaines, la direction des Services Techniques, le Secrétariat exécutif ainsi que le secteur des marchés publics ont connu successivement le départ de leurs responsables.

Dans un récent communiqué, Sabi Gourgui Orou-Gani, ancien directeur des Services techniques a tout de même tenu à éclairer la lanterne de l’opinion publique sur les raisons de son départ. Dans ce document, l’ex-responsable municipal tient à dissiper les spéculations qui rapprochent son départ de celui d’Anges Paterne Amoussouga, dont la démission a été annoncée le 2 octobre.

Un choix professionnel, selon l’ancien directeur

Sabi Gourgui Orou-Gani affirme que sa décision relève exclusivement de considérations personnelles et professionnelles. Selon ses explications, des propositions lui ont été faite plusieurs mois avant son départ, dont une offre émanant d’une structure internationale qu’il a finalement décidé d’accepter. Ainsi, la finalisation de son contrat étant encore en cours, il indique avoir préféré attendre son aboutissement avant de rendre sa décision publique.

Il s’inscrit ainsi en faux contre tout lien entre son départ et celui du secrétaire exécutif, ou avec une quelconque circonstance institutionnelle. Il a également profité de cette occasion pour faire remarquer que sa décision ne constitue pas une remise en cause de l’action du maire de Cotonou, Luc Gnacadja, à qui il adresse des remerciements pour la qualité de leur collaboration et son engagement en faveur du développement de la ville.

Rappelons que la vague de démissions au sein de l’administration municipale a suscité plusieurs interrogations au cours de ces dernières semaines. La démission de Manet Floriana Gazard, responsable des marchés publics est la plus récente. Elle a déposé le tablier, le 8 octobre pour des raisons personnelles. Le maire l’a annoncée le 13 octobre, lors d’une session ordinaire du conseil communal.