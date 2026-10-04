Bénin: L'hommage de Wadagni à l'écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane

Le président béninois Romuald Wadagni a rendu un homme à l’écrivain sénégalais, Cheikh Hamidou Kane, auteur de L’Aventure ambiguë, décédé à 98 ans. Sur sa page Facebook, l’actuel locataire de la Marina a fait part de toute sa tristesse quand il a appris la nouvelle relative au décès de l’ancien ministre de Léopold Sédar Senghor puis d’Abdou Diouf.

« Avec lui disparaît une grande voix de la génération des indépendances. Par sa pensée et sa plume, il aura contribué à faire réfléchir l’Afrique sur elle-même, sur son identité, sa culture et son rapport au monde », a publié le président béninois. Sur l’œuvre de l’écrivain qui aura marqué plusieurs générations, Romuald Wadagni fait remarquer que : « L’Aventure ambiguë restera l’une de ces œuvres qui traversent les époques et continuent de nous interroger ».

« Le Sénégal perd un grand écrivain. L’Afrique perd une grande voix. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, au peuple sénégalais et à toute la communauté littéraire. Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde et l’accueillir dans Son éternel Paradis », indique-t-il. Rappelons que, la carrière politique de l’homme l’a amené à collaborer plusieurs personnalités. Il a été gouverneur, ministre sous Senghor, puis responsable à l’Unicef. « L’Aventure ambiguë » a reçu en 1961, le Grand Prix littéraire d’Afrique.