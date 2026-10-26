Bénin-Luxembourg : Vers un partenariat stratégique renforcé et durable

Le Ministère de l’Économie et des Finances a récemment abrité les travaux de la troisième Commission mixte de coopération entre le Bénin et le Grand-Duché de Luxembourg. Conduite par Georges Ternes, Directeur de la Coopération au Développement et de l’Action Humanitaire, la délégation luxembourgeoise a pu dresser avec les autorités béninoises le bilan d’une relation bilatérale dynamique tout en traçant ses perspectives d’avenir.

En moins de cinq ans, cette alliance s’est structurée de manière remarquable pour devenir un modèle de pragmatisme. L’ouverture récente d’une Ambassade du Luxembourg à Cotonou et la tenue régulière des concertations témoignent d’une volonté politique partagée. Au-delà du dialogue diplomatique, l’efficience d’un portefeuille de projets diversifiés garantit une mise en œuvre rapide des actions sur le terrain et permet de répondre efficacement aux priorités socio-économiques du Bénin.

Cette dynamique apporte des avantages majeurs et concrets pour le pays hôte. En alignant l’appui financier et technique luxembourgeois sur les orientations stratégiques nationales, le partenariat renforce directement les secteurs clés du développement. De plus, la réflexion engagée autour du prochain Programme Indicatif de Coopération (PIC) s’articulera avec le nouveau Programme d’Action du Gouvernement (PAG). Cette synergie parfaite garantit une gouvernance optimisée des ressources et pérennise l’impact des investissements au profit des populations.

En réaffirmant leur vision partagée lors de cette commission mixte, le Bénin et le Luxembourg s’engagent dans une coopération renouvelée et résolument tournée vers le progrès.