Bénin : Mariam Chabi Talata à Moscou pour le sommet Russie-Afrique

La Vice-présidente du Bénin Mariam Chabi Talata Zimé Yérima est en Russie. Une série de photos a été publiée sur la plateforme consacrée au sommet Russie-Afrique. On voit la deuxième autorité aux côtés de l’ambassadeur du Bénin Akambi André OKOUNLOLA-BIAOU ainsi que des officiels russes. Elle fait ce déplacement dans le cadre du troisième sommet Russie-Afrique qui s’ouvre ce mercredi 28 octobre à Moscou.

Pendant deux jours, Vladimir Poutine recevra les représentants de 48 pays africains afin de discuter du renforcement de leurs relations, notamment économiques et politiques. Notons qu’il y a quelques jours, le média Africa Intelligence avait annoncé que le président béninois Romuald Wadagni était attendu en personne à ce sommet après un déplacement qu’il a effectué aux Émirats arabes unis.

Pour le moment, aucune communication officielle ne précise l’absence du patron de la Marina à ce grand rendez-vous. Rappelons qu’il était récemment à Abou Dhabi, où Romuald Wadagni a eu un entretien avec Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. Au cœur de cette rencontre entre les deux chefs d’État, le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre Cotonou et Abou Dhabi.